Из музея Боде.

В Берлине по делу о краже 100-килограммовой монеты Big Maple Leaf из музея Боде задержаны два человека. Также полиция провела ряд обысков. По данным радиостанции Deutsche Welle, большинство рейдов прошло в округе Нойкельн, где проживают мигранты из Турции и арабских стран.

Правоохранители считают, что именно задержанные мужчины 27 марта 2017 года года проникли ночью в выставочный зал музея и вынесли уникальный экспонат, передает "Уралинформбюро".

Информации о текущем местонахождении монеты нет. По некоторым данным, ее могли переплавить на мелкие слитки.

Монета Big Maple Leaf ("Большой кленовый лист") диаметром 53 и толщиной 3 сантиметра отчеканена из золота 999,99 пробы. Ее номинал - 1 миллион канадских долларов (порядка 700 тысяч евро), а рыночная стоимость - 4 миллиона евро. В Берлине она выставлялась с 2010 года.

В мире всего лишь пять монет данной серии: одной владеет королева Британии Елизавета II, второй - испанская компания Oro Direct, торгующая драгметаллами, еще две хранятся в частных коллекциях арабских шейхов.

Стоит отметить, что в Музее Боде находится крупнейшая в мире нумизматическая коллекция. В ней насчитывается более 540 тысяч уникальных экспонатов, в том числе особо ценные закрытые серии монет.

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