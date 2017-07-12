Приговор огласят 13 июля.

В Московском окружном военном суде готовятся к оглашению приговора Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным в убийстве Бориса Немцова. Судья Юрий Житников удалился в совещательную комнату и вернется в зал 13 июля 2017 года.

Прокурор Мария Семененко попросила для подсудимого пожизненный срок и штраф в 200 тысяч рублей. Также гособвинение требует лишить Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества (ранее он служил во внутренних войсках), сообщает "Уралинформбюро".

Сообщникам обвиняемого Анзору и Шахиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву "светит" от 17 до 23 лет лишения свободы, передает "Интерфакс".

В конце июня коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности всех подсудимых по всем пунктам и решила, что никто из пятерки не заслуживает снисхождения.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре столицы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. Предполагаемым заказчиком преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыск, обвинение ему предъявлено заочно.