На 3,5 года.

Ноябрьский горсуд вынес приговор экс-бухгалтеру ОАО "Комбинат общественного питания", признав ее виновной в присвоении 48,8 миллиона рублей и легализации денежных средств. Женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

По данным следствия, с августа 2015 по июль 2016 года главбух перечисляла деньги по фиктивным договорам на счета подконтрольных ей фирм-однодневок и обналичивала. На период расследования дела женщина находилась под домашним арестом.

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