В 3 миллиона рублей.

В Белоярский райсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела тылового обеспечения ГУФСИН по Свердловской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, сотрудник ведомства получил более 3,2 миллиона рублей за содействие в заключении госконтракта на поставку продовольствия. Деньги он получал лично и через посредника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН. Мужчину изобличили сотрудники управления собственной безопасности и свердловского УФСБ.

На период следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.