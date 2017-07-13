За полгода.

За январь-июнь 2017 года в Китае за должностные преступления привлечены к ответственности 30 538 человек. Это на 19,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Органы прокуратуры КНР завели дела и инициировали расследования по подозрению в коррупции, взяточничестве и преступной халатности в 29 административных единицах провинциального уровня. В числе подозреваемых - 1505 бывших уездных чиновников и 224 бывших окружных.

Статистика была приведена на семинаре прокурорских работников в Гуйяне (провинция Гуйчжоу). Участники мероприятия пообещали продолжить непримиримую борьбу с коррупцией.

В России за весь 2016 год было зарегистрировано 5297 коррупционных преступлений - на 17,2% меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".