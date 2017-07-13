×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Поднебесной выявили свыше 30 тысяч коррупционеровСегодня в 09:41

  • Текст

За полгода.

За январь-июнь 2017 года в Китае за должностные преступления привлечены к ответственности 30 538 человек. Это на 19,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа".

Органы прокуратуры КНР завели дела и инициировали расследования по подозрению в коррупции, взяточничестве и преступной халатности в 29 административных единицах провинциального уровня. В числе подозреваемых - 1505 бывших уездных чиновников и 224 бывших окружных.

Статистика была приведена на семинаре прокурорских работников в Гуйяне (провинция Гуйчжоу). Участники мероприятия пообещали продолжить непримиримую борьбу с коррупцией.

В России за весь 2016 год было зарегистрировано 5297 коррупционных преступлений - на 17,2% меньше, чем годом ранее, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×