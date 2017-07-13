До 10 сентября.

Бывшего следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области арестовали на 2 месяца. Александр Козлов будет находиться в СИЗО до 10 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.

По версии следствия, Козлов пытался получить через посредников 4 миллиона рублей от фигурантов дела, которое он расследовал. Его взяли с поличным 10 июля 2017 года. Примечательно, что за 3 дня до совершения преступления он уволился из следственных органов.

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