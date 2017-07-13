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Экс-главе УМВД Зауралья простили 14-миллионный штрафСегодня в 12:30

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Но не скостили срок.

13 апреля 2017 года Курганский областной суд частично удовлетворил апелляцию на приговор экс-начальника регионального УМВД Игоря Решетникова, ранее осужденного за злоупотребление полномочиями. Его избавили от штрафа в 14,7 миллиона рублей. Однако потерпевшие могут взыскать деньги в порядке гражданского судопроизводства, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель суда Василий Шалай.

По данным следствия, Решетников неправомерно распоряжался деньгами, выделенными на проектирование Центра кинологической службы (ЦКС). В декабре 2012 года и в августе 2013 года он подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. При этом он знал, что срок исполнения контракта на подготовку ЦКС истек, а работы не выполнены. Подрядчику необоснованно было перечислено 2 миллиона рублей.

В апреле 2017 года Курганский горсуд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и выписал многомиллионный штраф.

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