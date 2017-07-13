Из-за хищений.

По факту хищения ООО "ГринПарк" бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Пока оно бесфигурантное, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УФСБ. От подробных комментариев в ведомстве отказались.

Следует отметить, что соучредителями компании является семья экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна. На днях в офисе бизнесмена прошли обыски. По имеющимся данным, следственные мероприятия связаны с возбужденным делом.

Местные СМИ сообщают, что в октябре 2013 года ООО "ГринПарк" заключило с ООО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" договор о передаче прав на земельный участок в Сосновском районе. При этом "ГринПарк" представил документы о подключении к сетям водоснабжения и теплоснабжения. В действительности работы выполнены не были, но введенный в заблуждение застройщик перечислил на счета компании более 200 миллионов рублей.