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Улюкаев ознакомился с материалами уголовного делаСегодня в 13:40

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Оно поступит в суд к осени.

Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, завершил ознакомление с материалами уголовного дела. Как ожидается, до конца лета оно поступит в суд, пишут федеральные СМИ.

Следует отметить, что 13 июля Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву на один месяц - до 15 августа.

В ноябре 2016 года Улюкаева задержали в одном из офисов "Роснефти" при получении миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги были частью от 2-милионной взятки со стороны "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке компанией 50% акций "Башнефти". Сразу после избрания меры пресечения президент РФ Владимир Путин уволил министра "в связи с утратой доверия".

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