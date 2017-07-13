Улюкаев ознакомился с материалами уголовного делаСегодня в 13:40
- Текст
Оно поступит в суд к осени.
Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, завершил ознакомление с материалами уголовного дела. Как ожидается, до конца лета оно поступит в суд, пишут федеральные СМИ.
Следует отметить, что 13 июля Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Улюкаеву на один месяц - до 15 августа.
В ноябре 2016 года Улюкаева задержали в одном из офисов "Роснефти" при получении миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги были частью от 2-милионной взятки со стороны "Роснефти" за положительную оценку сделки по покупке компанией 50% акций "Башнефти". Сразу после избрания меры пресечения президент РФ Владимир Путин уволил министра "в связи с утратой доверия".
Ранее по теме:
Суд позволил Улюкаеву реабилитироваться
Улюкаеву запретили ходить по больницам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:29
Пьяный тюменец на ВАЗе протаранил мопед
Погиб человек.Сегодня в 17:28
Бывшего челябинского омбудсмена задержала полиция
Вновь при демонтаже парковки.Сегодня в 17:27
Нигериец Ойеволе решил уехать из "Урала" на юг
А во вратаре тренеры уверены.Сегодня в 17:27
Советника президента фонда "Город без наркотиков" объявили в розыск
После приговора.Сегодня в 17:21
Свердловчане погрязли в онлайн-кредитах
Брать стали больше и на дольше.Сегодня в 16:57
На Среднем Урале появится совет по сотрудничеству с Вьетнамом
Так решил Куйвашев.Сегодня в 16:55
Уральские инженеры получают по 40 тысяч рублей
Рабочие и того меньше.Сегодня в 16:51
Экс-электрик Белого дома сгорел в квартире стоимостью 40 миллионов
Которую освещал свечами.Сегодня в 16:29
В Екатеринбурге на заводе рабочего раздавило плитой
Проводится проверка.Сегодня в 16:29
Узбек отправился в Крым на плоту из пластиковых бутылок
"Моряка" выловили пограничники.Сегодня в 16:26
Екатеринбурсгкий квартал лишился балконов
И "оброс" холмами.Сегодня в 16:21
Зять Михалкова простится с Курганом
Акционеры прекратят его полномочия на КМЗ.Сегодня в 16:06
Облсуд Зауралья оставил в силе приговор Герасименко
Оправдательный.Сегодня в 16:02
В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве россиянина
Их число не уточняется.Сегодня в 15:57
Свердловские единороссы не сумели "отыграть назад" закон о приеме в школы
Приоритетном для инвалидов и сирот.
Ещё в сюжете «Улюлюканье в коридорах власти»
Главные новости
- Сегодня в 17:27Советника президента фонда "Город без наркотиков" объявили в розыск
- Сегодня в 14:04Убийца Немцова сядет на 20 лет
- Сегодня в 13:49Екатеринбург прирастет второй "Сортировкой"
- Сегодня в 12:52В Челябинске Toyota протаранила торговый павильон
- Сегодня в 11:29Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%
Аналитика
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.