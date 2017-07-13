Суд вынес приговор.

Заур Дадаев, признанный виновным в убийстве Бориса Немцова, проведет в колонии строгого режима 20 лет. Такой приговор вынес Московский окружной военный суд. Также киллер должен выплатить штраф — 100 тысяч рублей.

Кроме того, постановлением суда Заур Дадаев лишен звания лейтенанта ВС и Ордена Мужества, сообщает РИА "Новости".

Следует отметить, что гособвинение просило для подсудимого пожизненное заключение и штраф в 200 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Остальные фигуранты дела - братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев получили 19,16, 14 и 11 лет колонии соответственно.

Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Возможным заказчиком преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно - с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Ранее по теме:

Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова

Дадаев открестился от убийства Немцова