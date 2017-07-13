Вопросы к жилью для сирот.

13 июля 2017 года в администрацию Кусинского района с обысками нагрянули силовики.

"Они приходили в Управление земельными и имущественными отношениями. Зачем-то ОМОН с собой привели. Попросили документы, их предоставили. Никаких изъятий и задержаний не было", - сообщили "Уралинформбюро" в приемной.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не смогли прокомментировать следственно-оперативные мероприятия.

По имеющимся данным, силовиков интересовали документы, связанные с расходованием бюджетных средств на приобретение жилья детям-сиротам.