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В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве россиянинаСегодня в 16:02

  • Текст

Их число не уточняется.

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста, пишут федеральные СМИ. Их количество не уточняется в интересах следствия, однако ранее говорилось о двух злоумышленниках.

Преступление было совершено 11 июля 2017 года на берегу Черного моря и устья реки Аапста (Гудаутский район). Вооруженные мужчины напали на отдыхающих из Москвы. Они два раза ударили ножом 33-летнего россиянина и похитили двух женщин и четверых детей. Через некоторое время пленников освободили. Пострадавший скончался в больнице.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбойном нападении и похищении.

Ранее по теме:
В Абхазии убили туриста из России

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