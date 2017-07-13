×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Облсуд Зауралья оставил в силе приговор ГерасименкоСегодня в 16:06

  • Текст

Оправдательный.

13 июля 2017 года Курганский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор главе Петуховского района Сергею Герасименко. Таким образом, апелляционные жалобы прокуратуры и администрации Петухово оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в силу, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель суда Василий Шалай.

Герасименко обвиняли в превышении и злоупотреблении полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана. В середине мая 2017 года чиновника полностью оправдали.

Ранее по теме:
Приговор главе Петуховского района обжаловали мэрия и прокуратура
Дело главы Петуховского района дошло до суда

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×