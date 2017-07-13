После приговора.

Советник президента фонда "Город без наркотиков" Андрей Латынский объявлен в федеральный розыск. 12 июля 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил его к 7 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве. Однако мужчина не явился на заседание.

Как рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, с марта 2013 по июль 2014 года Латынский предлагал местным бизнесменам приобрести по заниженной стоимости муниципальную собственность. При этом он не имел никакого отношения к этой недвижимости. В частности, осужденный "продал" коммерсантам два здания на Радищева и 8 Марта за 5 миллионов и 1,5 миллиона рублей соответственно.

На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.