Пропавшей почти год назад.

Пропавшую в августе 2016 года в Екатеринбурге 32-летнюю сотрудницу Россельхозбанка якобы нашли мертвой. Тело Дарьи Тягуновой обнаружили на Чусовском озере - к нему привел убийца девушки, пишут городские СМИ со ссылкой на подругу пропавшей.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области вопрос корреспондента "Уралинформбюро" о ходе расследования уголовного дела пока оставили без комментариев.

Дарья Тягунова ушла из дома на улице Громова вечером 5 августа 2016 года после ссоры с сожителем и пропала. Поиски продолжались больше месяца. В январе 2017 года было заведено уголовное дело по статье "Убийство" (ст.105 УК РФ).

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