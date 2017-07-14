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В Санкт-Петербурге из-за детского порно задержали проектировщика "Зенит-Арены"Сегодня в 08:54

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Кшиштофа Поморски.

В Санкт-Петербурге задержали проектировщика стадиона на Крестовском острове, известного как "Зенит-Арена", а также второй сцены Мариинки Кшиштофа Поморски. Он подозревается в распространении порнографии с участием детей и животных, пишет "Фонтанка.ру".

Уголовное дело расследуют правоохранительные органы польского города Лодзь. По их версии, технический директор компании "ВиПС" занимался преступной деятельностью в течение 2005-2009 года, когда находился в Санкт-Петербурге.

Он был объявлен в розыск через Интерпол, передает "Уралинформбюро". В марте 2017 года Министерство юстиции Польши обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой о выдаче Поморски. 13 июля около 13.00 правоохранители пришли в деловой квартал "Невская ратуша" в Дегтярном переулке, поднялись в офис компании и задержали подозреваемого.

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