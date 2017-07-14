Взяв "на дело" приятеля.

В Симе задержали подозреваемых в двух грабежах и надругательстве над женщиной.

Как рассказали "Уралинформбюро" в Управлении Росгвардии по Челябинской области, 18-летний местный житель переехал в общежитие. В его комнате не было техники, и он решил забрать ее у соседей. Молодой человек взял себе в помощники 46-летнего знакомого.

В ночь на 11 июля 2017 года злоумышленники ворвались в комнату 56-летней женщины и забрали телевизор. Еще один телевизор они похитили в соседней комнате у 58-летнего мужчины. Кроме того, они забрали у него музыкальный центр и паспорт.

Затем сообщники вернулись в первую комнату и надругались над 36-летней дочерью потерпевшей. Похождения преступников пресекли сотрудники Росгвардии.