×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменского бизнесмена будут судить за гибель мужчиныСегодня в 13:16

  • Текст

От удара током.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 47-летнего предпринимателя. Он обвиняется по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла днем 26 мая 2016 года в киоске ООО "Мельница Тюмень" (директором которого был обвиняемый) на улице Ямской. От удара током погиб 32-летний водитель-экспедитор.

По данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил охраны труда. Обвиняемый попросил подключить киоск к электричеству одного из своих сотрудников, у которого не было допуска к проведению подобных работ. Мужчина выполнил поручение, а бизнесмен не убедился в правильности выполнения работ и не провел соответствующих испытаний. 14 мая 2016 года он ввел киоск в эксплуатацию.

Спустя 1,5 недели водитель привез в киоск хлебобулочные изделия. Он прислонился к корпусу металлоконструкции киоска, и его убило током.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×