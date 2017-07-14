От удара током.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 47-летнего предпринимателя. Он обвиняется по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла днем 26 мая 2016 года в киоске ООО "Мельница Тюмень" (директором которого был обвиняемый) на улице Ямской. От удара током погиб 32-летний водитель-экспедитор.

По данным следствия, причиной ЧП стало нарушение правил охраны труда. Обвиняемый попросил подключить киоск к электричеству одного из своих сотрудников, у которого не было допуска к проведению подобных работ. Мужчина выполнил поручение, а бизнесмен не убедился в правильности выполнения работ и не провел соответствующих испытаний. 14 мая 2016 года он ввел киоск в эксплуатацию.

Спустя 1,5 недели водитель привез в киоск хлебобулочные изделия. Он прислонился к корпусу металлоконструкции киоска, и его убило током.