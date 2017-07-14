Его задержали.

Вечером 13 июля 2017 года в Тракторозаводском районе Челябинска 39-летний мужчина на глазах у прохожих зарезал 27-летнего приятеля. Его задержали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Причина конфликта между мужчинами не уточняется. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.