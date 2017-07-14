Подозреваемых задержали.

В Челябинске задержали двух молодых людей 17 и 20 лет по подозрению в избиении человека до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 12 июля 2017 года. Подозреваемые поссорились с 35-летним мужчиной, избили его и, связав, бросили у ворот дома. Через некоторое время потерпевший скончался.

В настоящее время решается вопрос об аресте юношей и предъявлении им обвинения.