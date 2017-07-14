×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Усть-Катаве пропали 16,5 миллиона коммунальных платежейСегодня в 16:15

  • Текст

Жителей.

В Усть-Катаве 16,5 миллиона коммунальных платежей жителей не дошли до поставщика энергоресурсов - ПАО "Челябэнергосбыт". Деньги осели на счетах недобросовестного предпринимателя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, собственники оплачивали услуги ООО "СтокСервис". Сбором денег занималось ООО "Городской очистной комплекс". Компании возглавлял один и тот же человек. Часть средств он должен был перечислять поставщику энергоресурсов, однако деньги оседали на счетах ООО "Городской очистной комплекс".

Арбитражный суд региона обязал ООО "СтокСервис" выплатить в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" задолженность за услуги в размере 14 миллионов рублей. Но директор компании не исполнил решение.

Полиция завела уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, за злостное неисполнение судебного решения (ст. 315 УК РФ) бизнесмену грозит до 2 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×