В Усть-Катаве пропали 16,5 миллиона коммунальных платежейСегодня в 16:15
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Жителей.
В Усть-Катаве 16,5 миллиона коммунальных платежей жителей не дошли до поставщика энергоресурсов - ПАО "Челябэнергосбыт". Деньги осели на счетах недобросовестного предпринимателя.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, собственники оплачивали услуги ООО "СтокСервис". Сбором денег занималось ООО "Городской очистной комплекс". Компании возглавлял один и тот же человек. Часть средств он должен был перечислять поставщику энергоресурсов, однако деньги оседали на счетах ООО "Городской очистной комплекс".
Арбитражный суд региона обязал ООО "СтокСервис" выплатить в пользу ПАО "Челябэнергосбыт" задолженность за услуги в размере 14 миллионов рублей. Но директор компании не исполнил решение.
Полиция завела уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). Кроме того, за злостное неисполнение судебного решения (ст. 315 УК РФ) бизнесмену грозит до 2 лет лишения свободы.
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