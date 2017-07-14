И бросил на улице.

В Тазовском районе задержали 21-летнего местного жителя, который изрезал бензопилой 29-летнего приятеля. Возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Преступление было совершено 10 июля 2017 года в селе Газ-Сале. Подозреваемый гостил у приятелей. Во время застолья он поссорился с потерпевшим и схватил бензопилу. Нанеся ему тяжелые увечья, он транспортировал раненого собутыльника на улицу. Пострадавшего обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.