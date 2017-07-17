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Сломавший челюсть хирургу тагильчанин остался на свободеСегодня в 08:00

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Но с определенными ограничениями.

Избивший в Нижнем Тагиле хирурга 34-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). Обвинительный приговор ему был вынесен 14 июля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

20 июня 2017 года подсудимый, находясь в одном из кабинетов Детской городской больницы Нижнего Тагила, повздорил с 35-летним врачом-хирургом. Он ударил медика кулаком по лицу, сломав ему челюсть.

Приговором суда тагильчанину назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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Избивший хирурга тагильчанин пошел под суд

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