Гибели шахтера и машиниста под Североуральском вылились в "уголовки"Сегодня в 08:15
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Виновным грозит до 5 лет.
Случившиеся на шахтах Североуральского ГО происшествия, в результате которых погибли двое мужчин, повлекли возбуждение уголовных дел.
9 июля в столкновении двух электропоездов на 1130 горизонте шахты "Кальинская" смертельные травмы получил 49-летний машинист. 13 июля на 920 горизонте шахты "Ново-Кальинская" от травм, полученных при обвале горной породы, погиб 45-летний шахтер-проходчик.
Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по городу Североуральск областного СКР Владимир Хицко, оба дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
Сейчас принимаются меры к установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности производства работ на данных шахтах. По итогам расследования их действиям либо бездействию будет дана объективная правовая оценка. Кроме того, будут внесены соответствующие представления в целях принятия мер по недопущению подобных происшествий впредь.
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