За нарушение требований охраны труда.

В Екатеринбурге после смертельного ЧП на ООО "Уралкварц" завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, виновному лицу грозит до 4 лет лишения свободы.

Происшествие случилось 13 июля 2017 года. Во время разгрузки контейнера на рабочего упала бетонная плита. Он скончался на месте.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге на заводе рабочего раздавило плитой