Беглеца из колонии под Камышловом объявили в федеральный розыскСегодня в 09:54
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Возбуждено дело.
Сбежавшего из колонии-поселения №45 под Камышловом осужденного Олега Колчанова объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (побег), сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
29-летнего заключенного хватились 10 июля. Мужчину отправили за решетку в январе 2017 года за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Он должен был освободиться в октябре 2020 года.
Рост Колчанова 165 сантиметров, он среднего телосложения. У него темные волосы, есть залысины. Беглец может находиться в Богдановиче, Сухом Логе, Белоярском, Камышлове и прилегающих районах.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении заключенного, просьба позвонить по телефонам: 8(343)359-56-11, 359-57-44 или 02.
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