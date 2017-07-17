Трупы он выложил у детского сада.

В Троицке неизвестный убил пятерых ежей. Животным вспороли животы и отрезали лапы. Останки живодер аккуратно разложил на дорожке, расположенной неподалеку от детского сада. На стоящей рядом скамейке кровью написано нецензурное послание. Сообщение об этом очевидцы оставили в социальных сетях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МО МВД Троицка, сообщение в отделение поступило утром 14 июля. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Фото: "Подслушано Троицк"/ vk.com