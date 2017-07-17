Это работник шиномонтажки.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 32-летней сотрудницы Россельхозбанка. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель - работник одной из шиномонтажных мастерских, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дарья Тягунова ушла из дома на улице Громова вечером 5 августа 2016 года после ссоры с сожителем и пропала. По данным следствия, в тот день она познакомилась с подозреваемым и пришла к нему домой на Бардина. Между новыми знакомыми разгорелась ссора. Злоумышленник, расправившись с гостьей, вывез ее тело в безлюдное место.

После безуспешных поисков женщины в январе 2017 года было возбуждено дело об убийстве. 11 июля подозреваемого задержали по месту работы. Он во всем сознался и показал, где спрятал тело.

В настоящее время мужчина арестован, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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