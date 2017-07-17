Ограбившие Сбербанк.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Октябрьского района, которые совершили налет на отделение Сбербанка в поселке Малый Атлым. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югра.

Преступление было совершено 28 марта 2017 года. Двоюродные братья 27 и 28 лет ворвались в масках в операционный зал. Угрожая сотрудникам банка карабином "Сайга", они забрали из сейфа более 2,6 миллиона рублей и уехали на снегоходе. В дороге он сломался, обвиняемые ушли в тайгу пешком.

Мужчин поймали в 23 километрах от банка. Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере).

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