За тройное убийство.

Курганский областной суд 17 июля признал Сохибжона Мамасолиева виновным в убийстве трех человек и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. Также курганский "палач" заплатит 3 миллиона рублей матери одного из убитых и вернет деньги за похороны своих жертв.

16 ноября 2016 года в собственном доме нашли мертвым начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Курганской области Олега Евсеева, его супругу и 19-летнюю дочь-студентку. Мамасолиева задержали через 2 дня. Как выяснилось, у Евсеева он делал ремонт. Мужчины не сошлись в вопросе оплаты труда. Тогда Мамасолиев проник в дом в отсутствие хозяев и взломал сейф, где лежало охотничье ружье. Дождавшись возвращения семьи, он расстрелял всех. Во время судебного разбирательства убийца отказался от адвоката, объявив о своих связях с ИГИЛ.

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