Он ударил стража порядка по голове.

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Ханты-Мансийского района, признав его виновным в избиении полицейского. Он проведет 2 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По данным следствия, мужчина отказался проследовать за стражем порядка в отдел полиции для проведения следственных действий. Вместо этого он ударил полицейского по голове и сбил его с ног. Правоохранитель получил черепно-мозговую травму и повреждения руки.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).