Задержаны трое подозреваемых.

ФСБ России пресекла деятельность банды наркоторговцев Подмосковье. Изъято около 80 килограммов синтетических наркотиков, задержаны трое подозреваемых, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

На первоначальном этапе при извлечении из тайника 36 килограммов наркотика задержали двух жителей Екатеринбурга. Они планировали разделить эту партию на части для дальнейшего сбыта.

В ходе расследования была обнаружена подпольная нарколаборатория в частном доме. Там за незаконной работой застали жителя Татарстана. У него изъяли 42 кило "синтетики", 400 литров наркосодержащей жидкости, оборудование и различные химические вещества.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.