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В Екатеринбурге экс-замначальника ИК-10 отделался "условкой" за взятку17 июля в 17:03

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И штрафом.

17 июля 2017 года Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замначальника ИК-10, признав его виновным в вымогательстве взятки. Ему дали 7 лет условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 765 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО.

По данным следствия, с августа 2013 по декабрь 2014 года подсудимый вымогал 255 тысяч рублей у предпринимателя, фирма которого поставляла мебель в колонию. Взятка передавалась через посредника частями.

Следует отметить, что в отношении взяткодателя и двух посредников было прекращено уголовное преследование, так как они активно помогали расследованию.

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