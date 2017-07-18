Наказаны еще 30 человек.

В отношении сотрудника челябинского СИЗО-1 возбуждено уголовное дело о халатности после побега особо опасного рецидивиста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры. Еще более 30 сотрудников изолятора, в том числе 5 руководителей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

34-летний Сергей Рудиковский, осужденный за убийство, разбой, мошенничество и грабеж в составе ОПГ, сбежал 21 мая 2017 года. В СИЗО его этапировали из колонии Копейска, чтобы оттуда перевезти в ИК-18 Магнитогорска. Преступника поймали на следующий день в ТРЦ Миасса.

Проверка показала, что побег стал возможен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами СИЗО. Кроме того, должный контроль отсутствовал со стороны руководства.

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