Его задержали.

60-летнего жителя Ялуторовска подозревают в двойном убийстве. Сейчас решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено днем 16 июля 2017 года. К подозреваемому в гости пришли двое мужчин - 27 и 39 лет. Разгорелась ссора, злоумышленник схватился за нож. Один из потерпевших скончался на месте, второй - в больнице.

Что стало яблоком раздора для мужчин, не уточняется.