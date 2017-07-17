Пожилой тюменец зарезал гостейСегодня в 17:55
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Его задержали.
60-летнего жителя Ялуторовска подозревают в двойном убийстве. Сейчас решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено днем 16 июля 2017 года. К подозреваемому в гости пришли двое мужчин - 27 и 39 лет. Разгорелась ссора, злоумышленник схватился за нож. Один из потерпевших скончался на месте, второй - в больнице.
Что стало яблоком раздора для мужчин, не уточняется.
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