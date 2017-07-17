Они могут избежать наказания.

В Троицке на причастность к жестокому убийству ежей проверяют трех подростков в возрасте 13-15 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Утром 14 июля 2017 года местная жительница обнаружила трупы 5 ежей. Животным вспороли животы и отрезали лапы. Останки были разбросаны на тротуаре неподалеку от детсада, а рядом на скамье написано кровью нецензурное послание.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Следует отметить, что подростки могут избежать наказания, так как ответственность по данной статье наступает с 16 лет.

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