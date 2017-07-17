Спящего.

Суд вынес приговор 58-летнему жителю Осинского района, признав его виновным в убийстве. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 31 декабря 2016 года в деревне Мостовая. Пьяный подсудимый пырнул ножом 29-летнего спящего сына. Молодой человек скончался по пути в больницу.