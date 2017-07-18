За 4 года.

Тюменские полицейские выявили схему незаконного обналичивания денег с использованием терминалов по приему платежей. Задержаны 6 членов межрегиональной группы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, злоумышленники орудовали с 2011 по 2014 годы на территории Тюменской и Курганской областей. Их платежные терминалы были настроены так, чтобы деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и выдавались наличными заинтересованным лицам. Общий оборот составил около миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор группы находится под домашним арестом.