×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменские мошенники нажили миллиард на платежных терминалахСегодня в 10:22

  • Текст

За 4 года.

Тюменские полицейские выявили схему незаконного обналичивания денег с использованием терминалов по приему платежей. Задержаны 6 членов межрегиональной группы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, злоумышленники орудовали с 2011 по 2014 годы на территории Тюменской и Курганской областей. Их платежные терминалы были настроены так, чтобы деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и выдавались наличными заинтересованным лицам. Общий оборот составил около миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор группы находится под домашним арестом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×