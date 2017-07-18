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Тюменец свел счеты с жизнью после убийства супругиСегодня в 10:53

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И мужчины.

Около полуночи 13 июля 2017 года в поселке Новикова (Исетский район Тюменской области) местный житель расстрелял 48-летнюю супругу и 53-летнего мужчину, а потом свел счеты с жизнью.

От полученных травм супруги скончались на месте, а агрессор умер в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Допрошены свидетели и очевидцы, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что десятью днями ранее житель Тюмени зарезал бывшую супругу, а потом совершил самоубийство. Четырехлетний сын четы остался сиротой.

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