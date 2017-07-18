От пуль спасли бронированные окна.

В ночь на 18 июля 2017 года в Арамиле неизвестные обстреляли дом совладельца строительной компании Logic Development Захара Ивачева.

По словам предпринимателя, выстрелы раздались около 2.00. Их было не менее пяти. Благодаря бронированным окнам, никто не пострадал.

Ивачев оценивает происшествие как покушение на свою жизнь. Стрелки целились в голову сына бизнесмена, который спал на диване, где обычно отдыхает сам предприниматель.

Сейчас на месте работают следователи. "Я знаю, кто это совершил. Мне от этих людей и раньше поступали угрозы. Но в интересах следствия я пока не могу эту информацию раскрывать", - прокомментировал "Уралинформбюро" произошедшее бизнесмен.