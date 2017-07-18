×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Семья застрелившего подругу копейчанина выплатит 2,5 миллионаСегодня в 12:01

  • Текст

По решению суда.

Родители 16-летней жительницы Копейска, погибшей от случайного выстрела из ружья, получат от семьи хозяина оружия более 2,5 миллиона рублей.

Суд по уголовному делу 41-летнего мужчины, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, завершился 17 июля 2017 года. Потерпевшая сторона требовала 4 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, но иск был удовлетворен частично.

По версии следствия, южноуралец занимался охотой и имел разрешение на владение ружьем. Однако хранил оружие не в сейфе под замком, а за холодильником. 15-летний сын охотника в шутку выстрелил из ружья в свою подругу, не зная, что оно заряжено. Девушка скончалась на месте.

Как рассказала "Уралинформбюро" консультант Копейского суда Ольга Кадочникова, теперь юному стрелку и его отцу предстоит выплатить по 500 и 700 тысяч рублей каждому из родителей погибшей (всего 2,4 миллиона рублей). Также они должны возместить материальный ущерб в размере 128 тысяч рублей и стоимость услуг представителей (18 000 рублей). Еще 2 тысячи рублей - за составление искового заявления.

В общей сложности им придется заплатить 2 миллиона 548 тысяч рублей.

Ранее по теме:
Родители застреленной в Копейске девушки требуют 4 миллиона
По факту гибели 16-летней школьницы в Копейске возбудили дело
На Южном Урале школьник застрелил подругу

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Детки из клетки»

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×