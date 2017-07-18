По решению суда.

Родители 16-летней жительницы Копейска, погибшей от случайного выстрела из ружья, получат от семьи хозяина оружия более 2,5 миллиона рублей.

Суд по уголовному делу 41-летнего мужчины, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, завершился 17 июля 2017 года. Потерпевшая сторона требовала 4 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, но иск был удовлетворен частично.

По версии следствия, южноуралец занимался охотой и имел разрешение на владение ружьем. Однако хранил оружие не в сейфе под замком, а за холодильником. 15-летний сын охотника в шутку выстрелил из ружья в свою подругу, не зная, что оно заряжено. Девушка скончалась на месте.

Как рассказала "Уралинформбюро" консультант Копейского суда Ольга Кадочникова, теперь юному стрелку и его отцу предстоит выплатить по 500 и 700 тысяч рублей каждому из родителей погибшей (всего 2,4 миллиона рублей). Также они должны возместить материальный ущерб в размере 128 тысяч рублей и стоимость услуг представителей (18 000 рублей). Еще 2 тысячи рублей - за составление искового заявления.

В общей сложности им придется заплатить 2 миллиона 548 тысяч рублей.

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