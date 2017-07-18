Но прав не лишили.

Жительницу Нижнего Тагила приговорили к году ограничения свободы за наезд на мотоциклиста в Тюмени. Центральный райсуд признал ее виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.264 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, вечером 16 апреля при повороте налево на перекрестке Герцена-Первомайская женщина, управлявшая Аudi А4, не уступила дорогу встречному мотоциклу Honda GL 1500 CT. В результате столкновения 53-летний байкер перелетел через машину и рухнул на дорогу. Здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

Тагильчанка признала свою вину. В ближайшие 12 месяцев ей запрещено выезжать за пределы Нижнего Тагила и менять место местожительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции (УИИ). Раз в месяц женщина обязана являться на регистрацию в УИИ. Водительского удостоверения ее не лишили.