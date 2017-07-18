Подозреваемые задержаны.

Полиция Кушвы задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве 90-летней пенсионерки и ее внука-инвалида.

Тело пожилой женщины обнаружила ее соседка. Прибывшие на место стражи правопорядка нашли убитым и 37-летнего внука пенсионерки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области

Подозреваемых в совершении убийства задержали по горячим следам. Местные жители, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, заключены под стражу.