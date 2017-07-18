Из колонии в Соликамске.

Из колонии-поселения в Соликамске на прошлой неделе сбежал заключенный.

По сведениям краевого ГУФСИН, 44-летний Салих Шакиров работал на неохраняемой территории и не вернулся к месту отбывания наказания. Мужчина может скрываться на территории города.

Информацию о местонахождении Шакирова можно сообщить по телефону 02, передает "Уралинформбюро".