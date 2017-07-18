Ему грозит 5 лет.

В Пыть-Яхе на остановке местный житель обстрелял из травматического пистолета вахтовика. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, инцидент произошел 16 июля 2017 года. Потерпевший с тремя коллегами отправились за продуктами в торговый павильон на остановке. Там же находились двое сильно пьяных мужчин. Разгорелась ссора. На подмогу к зачинщикам конфликта поспешил их брат. Он выстрелил в ногу одному из вахтовиков. Пострадавшего доставили в больницу.

Стрелка отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.