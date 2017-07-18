Пьяный парень угнал авто и сбил пешеходов.

В Березниках суд признал 20-летнего местного жителя виновным в угоне автомобиля и гибели двух людей в ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

29 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль своего знакомого. На нерегулируемом пешеходном переходе он на огромной скорости сбил двух женщин.

За свои преступления пермяк проведет в колонии-поселении 6 лет и 6 месяцев.