В Екатеринбурге бывший директор МУПа попал под "уголовку"Сегодня в 17:22
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Из-за железнодорожных тупиков.
В отношении экс-директора ЕМУП "Торговая база "Екатеринбургобщепит" возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление руководителем предприятия своими должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее причинение существенного вреда).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июне 1997 года комитет по управлению горимуществом администрации Екатеринбурга передал МУПу право на обслуживание железнодорожных подъездных тупиков и частей железнодорожного пути на Комсомольской, 71а.
В декабре 2007 года руководитель "Екатеринбургобщепита" без проведения аукциона продал ООО "Дарий" железнодорожные пути и тупики за 700 тысяч рублей. В дальнейшем ООО сдавало их в аренду МУПу. При этом с февраля 2006 года директором и учредителем "Дария" являлся бывший сотрудник "Екатеринбургобщепита".
Сумма причиненного ущерба муниципальному предприятию оценивается в 11,8 миллиона рублей.
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