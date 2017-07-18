×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ВИЧ-инфицированного пермяка посадили за изнасилование Сегодня в 17:16

  • Текст

На 4 года.

В Прикамье вынесен приговор 26-летнему жителю Осинского района. ВИЧ-инфицированный мужчина признан виновным в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, днем 14 февраля 2017 года пьяный молодой человек вломился в дом к жительнице одного из сел Осинского района и изнасиловал ее, хотя знал, что может заразить свою жертву ВИЧ. Чтобы сломить сопротивление женщины, насильник несколько раз ударил ее рукой по лицу. С места преступления он скрылся.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×