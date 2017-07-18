На 4 года.

В Прикамье вынесен приговор 26-летнему жителю Осинского района. ВИЧ-инфицированный мужчина признан виновным в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, днем 14 февраля 2017 года пьяный молодой человек вломился в дом к жительнице одного из сел Осинского района и изнасиловал ее, хотя знал, что может заразить свою жертву ВИЧ. Чтобы сломить сопротивление женщины, насильник несколько раз ударил ее рукой по лицу. С места преступления он скрылся.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.