Вместо 16.

Оппозиционер Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и давший на них показания Вячеслав Опалев должны выплатить КОГУП "Кировлес" 2 миллиона 164 тысячи рублей. Такое решение принял Никулинский суд Москвы по гражданскому иску о возмещении имущественного вреда тремя фигурантами дела о растрате имущества компании, пишет ТАСС.

Требования предприятия удовлетворены частично - "Кировлес" просил компенсацию материального ущерба в размере 16 миллионов 165 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Представитель Навального Вадим Кобзев заявил, что оппозиционер будет обжаловать решение суда.

В феврале 2017 года кировский суд приговорил А.Навального к пяти годам лишения свободы условно за организацию хищения лесопродукции на 16 миллионов рублей, а Офицерова - к четырем годам условно за пособничество преступлению.