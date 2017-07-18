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Навального обязали выплатить "Кировлесу" 2 миллиона рублейСегодня в 18:24

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Вместо 16.

Оппозиционер Алексей Навальный, предприниматель Петр Офицеров и давший на них показания Вячеслав Опалев должны выплатить КОГУП "Кировлес" 2 миллиона 164 тысячи рублей. Такое решение принял Никулинский суд Москвы по гражданскому иску о возмещении имущественного вреда тремя фигурантами дела о растрате имущества компании, пишет ТАСС.

Требования предприятия удовлетворены частично - "Кировлес" просил компенсацию материального ущерба в размере 16 миллионов 165 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

Представитель Навального Вадим Кобзев заявил, что оппозиционер будет обжаловать решение суда.

В феврале 2017 года кировский суд приговорил А.Навального к пяти годам лишения свободы условно за организацию хищения лесопродукции на 16 миллионов рублей, а Офицерова - к четырем годам условно за пособничество преступлению.

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