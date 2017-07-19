"Несун" установлен.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области вскрыли схему по хищению более 250 ноутбуков из пунктов проведения ЕГЭ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, злоумышленник по поддельным письмам от "Ростелекома" выносил компьютеры, которые должны были задействовать в видеонаблюдении, из пунктов сдачи экзаменов. В дальнейшем техника шла на перепродажу.

Личность похитителя ноутбуков установлена. Материалы переданы в региональное ГУ МВД РФ для принятия процессуального решения.

Стоит отметить, что "Ростелеком" заключил договоры об установке нового оборудования, чтобы не допустить срыва тестирования.